الأردن يطالب مجموعات استيطانية مغادرة فندق في القدس فورا

جي بي سي نيوز :- طالب الأردن، الاثنين، مجموعات استيطانية مغادرة فندق البترا في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة الذي تملكه بطريركية الروم الأرثوذكس بعد اقتحامه، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأدانت وزارة الخارجية إقدام إحدى المجموعات الاستيطانية على اقتحام الفندق البترا في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مطالبةً بمغادرتهم فوراً.

وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، رفض الأردن المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف الأردن إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين.

وحمّل أبو الفول، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين.

وشدّد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة التي تعزز صمود الأهل والفلسطينيين وحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.