20,000 ريال للسعودي والمقيم بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الميسر

منحت شركة اليسر للإجارة والتمويل قرض شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين معًا حيث وفرت لهم تمويل نقدي يصل إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن هذا التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر كما يعطى التمويل بهدف توفير مطالبهم الأساسية بالمملكة في الفترة الحالية ويحتاج التمويل الشخصي الأصغر بالشركة توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي مع فترة عمل مناسبة للعاملين في المملكة ويتم الآن التقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية كذلك بدون أجور وكالة لجميع العملاء بالمملكة عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية عام 1443 هجريًا.

الشروط والمتطلبات الأساسية لدى قرض شركة اليسر للتمويل

يحتاج قرض شركة اليسر للتمويل في السعودية توفير بعض الشروط والمتطلبات الأساسية في هذا العام الحالي 1443 هجريًا حيث يطلب التمويل الشخصي الأصغر توفير دخل ثابت شهري مع توفير فترة عمل مناسبة سوف نوضح للجميع اليوم من خلال المقاله جميع الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

شرط هام أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه حتى 60 سنه أما العاملين في القطاع العسكري يصل سن التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

توفير إيضًا جيع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل يحتاج فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى قرض شركة اليسر للتمويل