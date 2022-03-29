تمويل شخصي للسعودين والمقيمين والمتقاعدين بدون كفيل المقدمة من بنك الإنماء وفقًا لقواعد وضوابط معينة. يقدم مصرف الإنماء مجموعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منها التمويل الشخصي بنك الإنماء لتنمية احتياجات العملاء المالية أيما كانت، ويقع مركز المصرف في العاصمة الرياض، في السطور المقبلة سوف نستعرض كل التفاصيل عن التمويل الشخصي وكيفية التقديم عليه.

تمويل شخصي بنك الإنماء

يقدم بنك الإنماء مجموعة من التمويلات الشخصية للعملاء بالمميزات الآتية:

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي ويحصل العملاء على موافقة فورية.

الحرية في اختيار الأسهم .

التمويل يصل حتى 7.5 مليون ريال

تمويل حتى 60 شهر.

متاح للمقيمين والسعوديين.

رسوم إدارية 1% أو 5000 أيهما أقل.

شروط تمويل شخصي للسعودين والمقيمين والمتقاعدين بدون كفيل

ألا يقل الراتب عن 3000 ريال صافي.

لا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 عام.

ألا يقل عمر المتقدم الوافد عن 21 عام.

المتقاعدين حتى عمر 75 عام.

تخضع الرسوم الإدارية لضريبة القيمة المضافة وتطبق الشروط والأحكام.

تحويل الراتب على بنك الإنماء.

طريقة تقديم طلب تمويل شخصي بنك الإنماء

للتقديم على التمويل الشخصي بنك الإنماء اتبع الخطوات الآتية:

التسجيل في بوابة بنك الإنماء.

ثم وثق نوع التمويل الذي ترغب في الحصول عليه هنا يكون التمويل الشخصي.

أدخل المعلومات الشخصية متضمنة الاسم ورقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والعمر، وسجل اسم المؤسسة والوظيفية والراتب.

ثم معلومات الاتصال وتشمل رقم الهاتف الجوال وحدد الوقت المناسب للتواصل معك. وسوف تقوم خدمة العملاء بالاتصال بك في غضون 24 ساعة.

بعد التواصل معك من قبل خدمة العملاء قم بالتوجه إلى فرع بنك الإنماء وأحضر الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على التمويل.

شروط الحصول على التمويل

ألا يزيد المبلغ المقطع من الراتب الخاص بالعميل 33%.

عدم حصول العميل على تمويلات أخرى من بنوك أخرى.

الالتزام بالدفع في بنك الإنماء أو أي مؤسسة تابعة له.

إلى هنا ينتهي مقالنا حول تمويل شخصي يصل حتى 7.5 مليون ريال بنك الإنماء للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين في المملكة براتب 3000 ريال صافي بشرط ألا يزيد مبلغ القسط عن 33% من التراتب الشهري.