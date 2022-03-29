نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير دعم الضمان الاجتماعي المطور في السعودية في المقال التالي
معايير دعم الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، يستفسر العديد من المواطنين في السعودية عن الضمان الاجتماعي وهذا عن طريق البحث عبر محركات البحث جوجل وذلك خلال الفترة الماضية، وبدأ ذلك منذ أن أطلقت الحكومة الملكية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وبدأ العمل به، ويسأل الكثيرون حول ما هي الشروط التي يشترط توافرها للاستفادة من الدعم، وأيضا ما هي طريقة التسجيل وهذا ما نما نوضحه لكم عبر هذا الموضوع.
دعم الضمان الاجتماعي في السعودية:
الضمان الاجتماعي الجديد هو أحد الخدمات الهامة التي توفرها المملكة ممثلة إياها في هذا الموضوع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة مواطنيها ممن هم غير قادرين وذلك للاستفادة منه وذهاب الدعم للمستحقين فقط، ويعمل البرنامج على دعم المواطن السعودي ورفعة من طبقة المحتاجين إلى طبقة المنتجين، وهذا أيضا جاء ضمن جهود الدولة التي تسعى إلى زيادة وتنمية الاقتصاد السعودي وتهدف أيضا إلى توفير الراحة النفسية والمادية للمواطن، وحرصت الوزارة على تقديم تلك الخدمة بشكل إلكتروني لتسهل وتوفر على المواطن، وسعيا أيضا من المملكة على إنهاء الزحام بشكل عام في الطرق والمصالح الحكومية، وحرصا منها على التأكد من عمل النظام بشكل سليم وذهاب الدعم لمن يستحقه، وقامت الوزارة بدورها في تحديد موعد ثابت لتقديم معاش الضمان الاجتماعي بشكل دوري كل شهر، وذلك بهدف جعل تلك الخدمة ذات قيمة فعلية ويستفيد منها الفرد السعودي حيث تسد احتياجاته الأساسية وتنمي المجتمع.
معايير الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور:
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الشروط التي على الفرد المتقدم التأكد من توافرها فيه قبل التقديم:
- يشترط أولا على المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية وأيضا مقيم دائماً في السعودية، ويتم استثناء المرأة غير السعودية والمتزوجة من رجل سعودي الجنسية.
- أيضا الأرملة أو المطلقة غير السعودية والتي لها أبناء سعوديون.
- وكذلك يقدموا المعاش للأبناء من المرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.
- كما يتم تقديم الدعم الأيتام والأرامل الذين يرعون الأيتام والأفراد ذوي الإعاقات، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- شرط أساسي أن يقل دخل الفرد المتقدم عن 1100 ريال سعودي للموظف، و550 ريال سعودي للفرد من الأسرة.
- يجب تطابق كافة الشروط على الموظف من معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة ضمن اللائحة التنفيذية للنظام بهدف رفع توزيع التعويض الممنوح له.
- يجب ألا يمتلك المتقدم لأي أصول ذات قيمة مثل عقار أو غيرة.
- على المتقدم الالتزام بتعليمات الوزارة التي تخص الصحة والتعليم للأبناء وكذلك برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأسرة.
- في النهاية يجب ألا يكون المواطن مقيم داخل إحدى مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية. والتي ترعاها الدولة كمنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية ومنها المستشفيات والسجون وما يشابهها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معايير دعم الضمان الاجتماعي المطور في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.