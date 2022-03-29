نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة والسنغال العودة في تصفيات كأس العالم أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة على نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال العودة في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، وتشكيل منتخب مصر ضد السنغال في المباراة المقامة في العاصمة السنغالية دكار على ملعب الأولمبى الجديد في مدينة ديامينياتو، في المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره السنغالي الحاسمة لبطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022 لكأس العالم.
موعد مباراة مصر والسنغال العودة
ويحل موعد مباراة مصر والسنغال العودة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي
وتجري مباراة مصر والسنغال العودة في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، على أرض ملعب الأولمبى الجديد في مدينة ديامينياتو.
تشكيل مصر ضد السنغال
وتشهد قائمة منتخب مصر قبل مباراة العودة ضد السنغال في التصفيات الأفريقية، غياب محمد عبد المنعم بسبب الإصابة، ومحمود حمدي الونش بسبب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب.
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