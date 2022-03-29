عاجل- لافروف يتحدث عن ابتزاز وتهديد الغرب للدول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال لافروف خلال لقاء مع البرلمانى اللبنانى طلال أرسلان: "عندما أدرك زملاؤنا الغربيون، أنه تم إحباط خططهم لتحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للعدوان على روسيا، ومن أجل مهاجمة كل ما هو روسى، بدأوا باستخدام الابتزاز والتهديدات والإنذارات، لإجبار الدول فى جميع المناطق، على إدانة روسيا".

كما أشار لافروف إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة، قائلاً: "للأسف، نفس الأطراف الدولية التى تحاول تقليديا استخدام المنطقة لمصالحها الأنانية، تسعى الآن للتأثير على الوضع بشكل أكثر نشاطا، وتضارب مراهنة على عواقب الوضع فى أوكرانيا".