الاتحاد الأوروبى: إغلاق طالبان لمدارس الفتيات انتهاك خطير

جدة - نرمين السيد - حذر الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، من أن قرار حركة "طالبان" بإغلاق مدارس الفتيات الثانوية ينتهك الحق الأساسى فى التعليم، داعيًا إلى إعادة فتح هذه المدارس فى كافة أنحاء أفغانستان على الفور.





وفى بيان له، قال الاتحاد الأوروبى إن "هذا القرار ينتهك أيضا العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التى تعد أفغانستان دولة طرف فيها"، معتبرًا أن "قرار تعليق إعادة فتح مدارس البنات بعد الصف السادس يتعارض أيضا مع الالتزامات التى قدمتها طالبان، ويقوض مصداقيتها فى أعين الشركاء الدوليين".

كما شدد الاتحاد على أن "القرار ليس له أى مبرر ثقافى أو دينى"، وأنه "يقوض فرص طالبان فى اكتساب الشرعية المحلية التى يسعون إليها، والتى ينبغى اكتسابها من خلال حكم شامل ومسؤول وليس من خلال استخدام القوة والعنف".

وأشار الاتحاد إلى أنه "اختار منذ أغسطس من العام الماضى، سياسة المشاركة المبدئية والموجهة لصالح الشعب الأفغانى، لكن القرار الأخير يقوض المشاركة أيضا"، مضيفا: "هذا القرار ما لم تتراجع عنه طالبان بشكل عاجل، ستكون له تداعيات بعيدة المدى"، مؤكدًا أن "تعليم الفتيات ضرورى لبلد مزدهر ولمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة فى المجتمع والسياسة".