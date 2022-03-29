عاجل- روسيا تكشف عن موعد المفاوضات بين بوتين وزيلنيسكى

جدة - نرمين السيد - أكد فلاديمير ميدينسكى، كبير المفاوضين الروس فى المفاوضات الجارية مع أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فلاديمير زيلنيسكى، لن تتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين بكل تفاصيله، لكن بالتزامن مع توقيع وزيرى خارجية البلدين عليه بالأحرف الأولى.





وقال ميدينسكى، إن موسكو خطت خطوتين باتجاه التقارب مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنهما تخصان الشقين السياسى والعسكرى، أحدهما سياسى والآخر عسكرى، وذلك فى ختام جولة المفاوضات التى عقدت فى اسطنبول، اليوم.

كما أشار ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسى وعضو وفد التفاوض الروسى، إلى قرار وزارته بخفض النشاط العسكرى "بشكل جذرى" على محورى كييف وتشيرنيجوف (شمال أوكرانيا)، بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، كشف ميدينسكى عن حزمة من المقترحات الخطية من الوفد الأوكرانى خلال المفاوضات، وتتضمن ما يلى:

ـ إعلان أوكرانيا دولة حيادية وغير نووية، وقائمة خارج أى تحالفات علىى أساس دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية، ويتم تقديم قائمة بالدول الضامنة

ـ لا تنطبق الضمانات الأمنية على أراضى شبه جزيرة القرم ودونباس، أى أن أوكرانيا تتخلى عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية.

ـ أوكرانيا ترفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية، ونشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية واستضافة تدريبات عسكرية دون موافقة الدول الضامنة، بما فى ذلك روسيا.

ـ روسيا لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.

ـ أوكرانيا تطلب صياغة القرار نهائيا فى اجتماع بين رئيسى البلدين.

واعتبر ميدينسكى، أن مقترحات أوكرانيا بأنها "خطوة بناءة نحو حل وسط"، مضيفا أن روسيا ستدرسها.