ميقاتى: حرصى على الانتخابات البرلمانية منعنى من الاستقالة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتى، اليوم الثلاثاء، أنه‭‭ ‬‬سيبقى فى منصبه لتجنب إعطاء أى مبرر لتعطيل الانتخابات النيابية المقررة فى 15 مايو، قائلاً: "لا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة حتى لا تكون مبررًا لتعطيل الانتخابات".





وأضاف ميقاتى، خلال تصريحات بثها التلفزيون خارج جلسة للبرلمان: "لهذا السبب لن أقدم على الاستقالة"، لافتًا إلى أنه دعا للتصويت على الثقة فى حكومته، إلا أن نبيه برى رئيس مجلس النواب رفض، مؤكدًا أن طلبه جاء بعد انتقادات مسؤولين لحكومته، لكنه لم يوضح طبيعة الانتقاد. وتابع رئيس الوزراء اللبنانى: "المصالح الانتخابية لبعض الأطراف تضر بمحاولات الحكومة لإخراج لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990". وقال: "كفى تغليبًا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لأن الوطن هو الذى يدفع الثمن".

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