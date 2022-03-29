عاجل- إجراءات مشددة.. روسيا تعلن خطوات جديدة بشأن الأسرى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف كبير المفاوضين الروس فى المحادثات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكى، اليوم الثلاثاء، عن وعود قطعتها كييف باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الأسرى من الجنود الروس.





وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، جاءت تصريحات ميدينسكى بعد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسى والأوكرانى فى اسطنبول، صباح اليوم الثلاثاء. وقال ميدينسكى: "آمل أن نتمكن من تقديم بعض النتائج فى غضون ساعات قليلة"، مضيفًا أنه "حتى الآن، يمكننى القول إننا سلمنا احتجاجا للجانب الأوكرانى بشأن معاملة الأسرى الروس. وتم قبول الاحتجاج، وتم سماعنا، ووعدونا باتخاذ إجراءات إذا تمكنوا من القبض على الجناة أولا". وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية، بلقاء على انفراد بين ميدينسكى وممثل الوفد الأوكرانى دافيد أراخاميا، ثم بدأ اجتماع بحضور جميع أعضاء الوفدين.

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