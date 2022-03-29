دوت الخليج :- “جمال الطبيعة وأصالة التاريخ”، كلمات وصف فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، موقع أم قيس التراثي. وتابع في منشور له، عبر حسابه على انستغرام، الأحد، “التقينا بأهالي المنطقة في “الحارة الفوقا” وسرنا في درب الأردن وزرنا مشروع بيت مريم الإنتاجي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولي العهد عن أم قيس: جمال الطبيعة وأصالة التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.