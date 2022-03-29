الإثنين: الملك عبد الله يلتقي بالرئيس الفلسطيني في الضفة

دوت الخليج :- أكد التلفزيون الرسمي الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم غد، الإثنين، في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع أن تركز الزيارة على "جهود خفض التوتر" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، قبل شهر رمضان الذي يحل أوائل نيسان/ أبريل المقبل، في ظل تواتر التقديرات الصادرة عن أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ"تصعيد محتمل".
يشار إلى أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لا يشارك في اجتماع وزراء الخارجية الذي تصتضيفة إسرائيل في النقب، رغم التقارير التي أشارت إلى "جهود حثيثة بذلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لإقناع الصفدي بالمشاركة" في اللقاء الذي يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والمغرب والبحرين.
وبحسب التقديرات، فإن الملك الأردني سيطلب من عباس الحفاظ بقدر الإمكان على هدوء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر رمضان.
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