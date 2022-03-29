عاجل- النائب العام فى بيروت يصدر قرارا ضد «مدعى النبوة» وشريكته

وكشف محمد زياد جعفيل، وهو أحد المحامين الذين تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة، لـ سكاى نيوز عربية، عن إحالة الملف إلى القاضية الجزائية المنفردة فى بيروت عبير صفا، لمحاكمة المتهمين بجرائم تمس الدين الإسلامى وإثارة الفتن، استنادا إلى المواد 317 و473 و474 من قانون العقوبات، التى تعاقب المدانين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات.
وأضاف جعفيل: "أخلى سبيل المتهمين بسند إقامة بعد تعهدهما بعدم نشر أى تسجيلات مسيئة، مع إحالتهما إلى المحاكمة".
واستدعت مديرية أمن الدولة بناء على أمر النائب العام التمييزى القاضى غسان عويدات، المدعى عليهما نشأت منذر وكارمن شماس، إلى التحقيق فى مطلع فبراير الماضى، وبعد التحقيق أحالت الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية فى بيروت.
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