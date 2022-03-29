عاجل- روسيا تكشف عن أهداف المرحلة الأولى لعمليتها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار شويجو إلى أن الجيش الأوكرانى تعرض لخسائر فادحة فى ظل العملية العسكرية، مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسى للعملية وهو تحرير دونباس. وأعلن وزير الدفاع الروسى أنه تم تحييد 600 من المرتزقة الأجانب، الذين يستعين بهم النظام الأوكرانى فى المواجهة مع روسيا، خلال الأسبوعين الماضيين فى أوكرانيا.

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