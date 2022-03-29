تصفيات المونديال.. فيتنام تهدي السعودية فرصة "الصدارة"

أجبرت فيتنام مضيفتها اليابان على الاكتفاء بالتعادل 1-1، يوم الثلاثاء، في سايتاما ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، ما سيمنح السعودية فرصة انتزاع صدارة المجموعة الثانية في حال فوزها في وقت لاحق على ضيفتها أستراليا.
ودخلت اليابان المباراة وهي ضامنة أصلاً تأهلها إلى النهائيات العالمية بصحبة السعودية بعد فوزها في الجولة الماضية على أرض أستراليا 2-صفر محققة انتصارها السادس توالياً، فيما ستكتفي الأخيرة بخوض الملحق القاري على أمل التأهل للملحق الدولي.
ووجد "الساموراي الأزرق" نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 19 بهدف نغوين ثانه بينه (19)، ثم انتظر الشوط الثاني لتجنب انهاء منافسات المجموعة بهزيمة ثالثة بإدراكه التعادل عبر مايا يوشيدا (54).
ويمني المنتخب الياباني الذي يخوض المونديال للمرة السابعة توالياً دون انقطاع منذ 1998، بأن يبقيه المنتخب الأسترالي في الصدارة من خلال تعادله أو فوزه على السعودية لاحقاً في جدة.
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