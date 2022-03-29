محادثات اسطنبول تحقق اختراقا.. روسيا تقلص عملياتها حول كييف

تعتزم روسيا تقليص نشاطها العسكري في المناطق القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب محادثات "مفيدة" في اسطنبول، حسبما أعلن الوفد الروسي الثلاثاء.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين "نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية (..) تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري بعدة مرات".

وأكد رئيس وفد التفاوض فلاديمير منديسكي إجراء "نقاشات مفيدة" في المحادثات، مضيفا أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس تشكل أهم تقدم يجري إحرازه خلال المحادثات حتى الآن.

عقد المفاوضون الأوكرانيون والروس أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين، يوم الثلاثاء، فيما دخلت العملية العسكرية الروسية أسبوعها الخامس الآن.

وقال جاويش أوغلو متحدثا في موقع المحادثات في إسطنبول، إن تركيا ترحب بتوصل البلدين إلى حل وسط وتفاهم مشترك بشأن بعض القضايا. وقال إن الحرب يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

ونقلت رويترز عن المسؤول التركي قوله إنه من المتوقع مناقشة "القضايا الأكثر صعوبة" بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي في وقت لاحق، مضيفا أن رئيسي البلدين سيلتقيان بعد ذلك.