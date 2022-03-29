تابع الآن رابط مباراة السعودية واستراليا اليوم في تصفيات اسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في اطار منافسات الجولة العاشرة والاخيرة في تصفيات بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يستضيف منتخب السعودية مساء اليوم الثلاثاء نظيره منتخب استراليا من خلال ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في منافسة قوية لتحديد المنتخب صاحب ثلاث نقاط هامة في منافسات المجموعة الثانية، وسوف نستعرض الآن رابط مباراة السعودية واستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022.

رابط مباراة السعودية واستراليا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

تابع لحظة بلحظة أحداث اللقاء القوي الذي يدخله منتخب السعودية ضد منتخب استراليا بعدما ضمن رسميا التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022، حيث كان منتخب السعودية قد قدم نتائج مميزة منذ انطلاق تصفيات بطولة كأس العالم، وقد مخه في تحقيق الفوز في سبعة مباريات، فيما تعادل في مباراته الاخيرة ضد منتخب الصين، وقد تعرض لهزيمة على يد منتخب اليابان ليتواجد في المركز الثاني في لمجموعة الثانية.

تابع مباراة السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم اليوم

ومن المقرر ان يحل منتخب استراليا مساء اليوم الثلاثاء ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب السعودية، في مباراة الجولة الاخيرة في تصفيات بطولة كأس العالم الخاصة بقارة اسيا، حيث يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية وذلك برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد منتخب استراليا في هذه المجموعة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وقد حسم منتخب السعودية رسميا التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022 بجانب منتخب اليابان.

مباراة السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر ان تنطلق احداث المباراة التي تجمع بين منتخبي السعودية واستراليا مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقام احداث المباراة مباشرة على الاقمار الصناعية المختلفة بجودة مشاهدة عالية، ويسعى منتخب السعودية الى تحقيق الفوز في هذه المواجهة لكي يتمكن من حصد المركز الاول في المجموعة الثانية متفوقا على منتخب اليابان.