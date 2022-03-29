الهند تستعد لتصدير 12 مليون طن قمح لتخفيف تداعيات الأزمة الأوكرانية

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن صادرات الهند بلغت 8.5 مليون طن فى موسم 2021 ـ 2022، فى حين ارتفعت أسعار القمح القياسية فى بورصة شيكاغو للمحاصيل إلى أعلى مستوى، مسجلة 13.635 دولاراً للبوشل الواحد فى الشهر الجارى، ارتفاعًا من 5.5 دولارات للبوشل فى الخمس سنوات الماضية.
ويأتى ارتفاع أسعار القمح بسبب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب إمدادات القمح القادمة من البلدين، باعتبارهما من أكبر مصدرى القمح فى العالم.
وأدى نقص الإمدادات فى السوق العالمية وارتفاع الأسعار فى الدول الرئيسية المصدرة للقمح، إلى زيادة تنافسية القمح الهندى فى السوق لأول مرة منذ سنوات، حيث تشهد الهند تضخمًا فى مخزون القمح لديها بعد 5 مواسم من المحصول الوفير، وتملك البلد الآسيوى فائضًا كبيرًا من القمح القابل للتصدير.
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