الهند تستعد لتصدير 12 مليون طن قمح لتخفيف تداعيات الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير، اليوم الثلاثاء، إن الهند التى تعد ثانى أكبر منتج للقمح فى العالم بعد الصين، ستعمل على تصدير 12 مليون طن قمح خلال الموسم 2023-2022، حسب متوسط تقديرات تجار وشركات طحن ومحللين.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن صادرات الهند بلغت 8.5 مليون طن فى موسم 2021 ـ 2022، فى حين ارتفعت أسعار القمح القياسية فى بورصة شيكاغو للمحاصيل إلى أعلى مستوى، مسجلة 13.635 دولاراً للبوشل الواحد فى الشهر الجارى، ارتفاعًا من 5.5 دولارات للبوشل فى الخمس سنوات الماضية.

ويأتى ارتفاع أسعار القمح بسبب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب إمدادات القمح القادمة من البلدين، باعتبارهما من أكبر مصدرى القمح فى العالم.

وأدى نقص الإمدادات فى السوق العالمية وارتفاع الأسعار فى الدول الرئيسية المصدرة للقمح، إلى زيادة تنافسية القمح الهندى فى السوق لأول مرة منذ سنوات، حيث تشهد الهند تضخمًا فى مخزون القمح لديها بعد 5 مواسم من المحصول الوفير، وتملك البلد الآسيوى فائضًا كبيرًا من القمح القابل للتصدير.