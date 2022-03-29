عاجل- البنتاجون تنشر 6 طائرات فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قررت نشر ست طائرات تابعة للبحرية، و240 عنصرًا فى ألمانيا لدعم قوات "الناتو".





وحسبما نقلت صحيفة "أكسيوس"، قال كيربى إنه "يتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشيًا مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسى على طول الجناح الشرقى"، موضحًا أنه "لم يتم إرسالهم بسبب نوع من التهديد الحاد الذى تم رصده، أو بسبب وقوع حادث معين".

كما أشار كيربى، إلى أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة فى الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش، مشددًا على أنها لن تستخدم ضد القوات الروسية فى أوكرانيا.

وبحسب "أكسيوس"، تنشر الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 100 ألف جندى فى أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005.