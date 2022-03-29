عاجل- سنرد.. تحذير عسكرى من روسيا لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، دول الناتو من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوى، مؤكدًا أن روسيا سترد بشكل مناسب حال تنفيذ مثل هذه الخطط.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال شويجو: "نتابع تصريحات قادة دول الناتو الفردية بشأن نيتهم ​​تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوى. وإذا تم تنفيذها، فسنرد بشكل مناسب". كما حذر شويجو من أن التوزيع غير المنضبط للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديدا لأوروبا، موضحًا أنه لن يتم إرسال المجندين الإلزاميين من المواطنين الروس الذين استدعوا للخدمة العسكرية فى الربيع، إلى مناطق ساخنة، فى إشارة إلى أوكرانيا. وأضاف أنه سيتم تسريحهم من الخدمة بعد انتهاء مدتهم، وتبلغ فترة الخدمة العسكرية فى روسيا مدة عام واحد.

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