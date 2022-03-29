اليمن.. مقتل قائد أمني بارز في عدن

اغتيل قائد الحزام الأمني بمديرية الشيخ عثمان في عدن، كرم المشرقي، إثر تعرضه لإطلاق نار صباح الثلاثاء.
وأصيب المشرقي بجراح صباح الثلاثاء، إثر إطلاق نار تعرض له، وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه.
وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على المشرقي لحظة دخوله إلى مقر عمله في قيادة القطاع الأمني الثامن للحزام بالشيخ عثمان.
وأصابت أعيرة نارية أطلقها المسلحون الذين كانوا على متن سيارة المشرقي.
ورد الجنود على مصدر إطلاق النار دون أن تتوفر معلومات فيما إذا كان تم ضبط الجناة.
وبحسب مصادر طبية، فإن الإصابة التي تعرض لها المشرقي كانت متوسطة، وخضع للعلاج في مستشفى خاص قبل أن يتوفى لاحقا.
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