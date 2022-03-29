بعد صراع لسنوات.. سرطان الدم يخطف حارس سيركل بروج البلجيكي

أعلن نادي سيركل بروج البلجيكي، الثلاثاء، وفاة حارس مرمى الفريق ميغيل فان دام عن عمر 28 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الدم (اللوكيميا).

وبدأ فان دام مسيرته في دوري الدرجة الأولى البلجيكي عام 2014، لكن عدد مشاركاته مع الفريق لم تتجاوز 50 مباراة بسبب المرض.

وأعلن الأطباء إصابته بمرض سرطان الدم في عام 2016، وتمكن من التعافي مرتين من المرض قبل أن يعلن إصابته به مجددا في سبتمبر 2020، مؤكدا في تلك المرة أنه لا يمكن علاجه.

وقال النادي في بيان: "الكلمات لا تكفي لوصف ما نشعر به، رغم علمنا أن الأمور لم تسر على ما يرام لبعض الوقت".

وتابع: "ميغيل، مثابرتك وقوتك على المضي قدما للتغلب على انتكاسة إثر انتكاسة، كانت رائعة. أنت مثال للإيجابية والمثابرة والروح القتالية، ومصدر إلهام لكل من يحارب هذا المرض".