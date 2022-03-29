تثبيت ماين كرافت الأصلية 2022 للأندرويد ومتطلبات تثبيت ماين كرافت الجديدة

تثبيت ماين كرافت الأصلية 2022 لكافة هواتف أند رويد وأيفون تلك اللعبة التي يعشق لعبها الملايين . ويبحثون عن كيف يتم تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية بشكل مضمون علي الهاتف . كما بجانب ذلك ما هي متطلبات تثبيت ماين كرافت التي يجب توافرها لكي ما يتم تثبيت اللعبة بنجاح علي هاتفك . كذلك تتميز لعبة ماين كرافت للأندرويد الأخيرة بإضافات جديدة تعمل الشركة المنتجة علي إضافتها بشكل دوري علي اللعبة . لكي ما يتم الاستمتاع ببناء العديد من البيوت داخل لعبة Minecraft الأصلية . وذلك عن طريق الأدوات الجديدة المضافة باللعبة بجانب الأدوات الموجودة منذ إطلاق اللعبة . ومن خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل لعبة ماين كرافت للأندرويد الأصلية 2022 .

تثبيت ماين كرافت الأصلية 2022 لكافة الهواتف المتنوعة

من المعروف عن لعبة Minecraft الأصلية بأنه يتوجب علي اللاعب بأن يستمر في عمليات البناء داخل ماين كرافت . لكي ما يتم بقاءه داخل اللعبة بشكل أكبر كما أنه يتم في عمليات البناء داخل Minecraft . عن طريق الأدوات المساعدة المتعددة داخلها كذلك بجانب أن إصدار لعبة ماينكرافت الجديدة والتحديث الذي تم عليها منذ فبراير الماضي وهو إصدار 1.18 . يمتاز بالعديد من الإضافات التي تجعل تجربة اللعب أفضل وأكثر تشويقاً وذلك بفضل الزيادة التي تمت علي معدات البناء . كذلك بجانب الملابس الجديدة وهناك العديد من الإضافات التي ستتضح بعد أن يتم تثبيت لعبة Minecraft الأصلية علي هاتفك . والتي سنتعرف علي خطوات تثبيتها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

ما هي مميزات تثبيت ماين كرافت الأصلية 2022

تأتي نسخة لعبة ماينكرافت الجديدة بحبار مضاف للعبة اسمه The Gloeing Squid . كما تمتاز ماين كرافت بأن ذلك الحبار الجديد يتم استخدامه للمساعدة في عمليات البناء المتوهجة . من ضمن مهام الحبار يقوم بتزيين العالم المائي ويعمل بإنشاء القواعد الثابتة تحت الأرض التي تساعد في عمليات البناء العلوية كذلك تمتاز لعبة Minecraft الأصلية بزيادة الأماكن الثلجية المساعدة لحماية الحيوانات . هناك العديد من الأدوات المضافة في ماين كرافت التي تعمل علي حمايتك من الحيوانات المفترسة . كما تم البقاء علي الحيوان الأليف في النسخة السابقة المساعد لك في مغامرات لعبة ماين كرافت للأندرويد الأخيرة .

خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت للأندرويد الأصلية 2022

لكل نوع هاتف له المتجر الرسمي الخاص به فهواتف أند رويد عبر متجر جوجل بلاي وهواتف أيفون من أبل ستور .

يتم تسجيل الدخول علي متجر جوجل بلاي وكتابة لعبة Minecraft الأصلية بمربع البحث .

بمربع البحث . كما يجب عليك دفع قيمة السعر المحدد علي المتاجر وتقريباً 7.49 دولار من بطاقتك الائتمانية .

كذلك بعد أن يتم دفع قيمة لعبة Minecraft يتم الضغط علي تثبيت ماين كرافت الأصلية 2022 .

يتم الضغط علي . نفس الخطوات السابقة تتم علي متجر أبل ستور ومتجر آب جاليري .

وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما هي متطلبات تثبيت ماين كرافت .

متطلبات تثبيت ماين كرافت الأصلية لهواتف أند رويد

يجب أن يكون هاتفك نظام أند رويد من إصدار 5.0 فما فوق . كما يجب أن يكون الهاتف يحتوي علي معالج رسومي قوي لتشغيل لعبة Minecraft . كذلك فيما يخص هواتف أيفون يجب أن يكون الهاتف بتقنية نظام تشغيل IOS 10.0 . كما تتطلب ماين كرافت الأصلية 2022 علي الهواتف توفير مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 285.8 ميجا بايت .

تثبيت ماين كرافت الأصلية 2022 علي هواتف أند رويد وهواتف أيفون وكافة الهواتف المختلفة الأخري تتم عبر . أي متجر رسمي متوافق مع نوع الهاتف الخاص بك وذلك ما تم عرضه داخل مقال “موقع ثقفني” اليوم .