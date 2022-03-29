نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الرائعة مواصفاتها مميزاتها وأسعارها الخيالية فى السعودية في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 الرائعة، طرحت الشركة الروسية لادا الإصدار الجديد من السيارات التي تتمتع بتاريخ كبير للغاية، حيث أن سيارة لادا نيفا تعد من أهم أنواع السيارات التي قامت الشركة بطرحها، وهي من بين سيارات الدفع الرباعي ومازالت يتم أنتاجها حتى الوقت الحالي، كما أن الشركة كشفت عن أن الإصدار الجديد للسيارة سوف يكون حامل لمواصفات جديدة متنوعة بشكل كلي عن كافة لإصدارات السابقة، وسوف نتعرف في السطور القادمة عن مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا. سيارة لادا نيفا 2022 الرائعة مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 سيارة لادا نيفا 2022 تمتع بالكثير من المواصفات القياسية التي جعلتها تترأس أنواع متعددة وتتنافس مع الكثير من السيارات.

تمتع بالكثير من المواصفات القياسية التي جعلتها تترأس أنواع متعددة وتتنافس مع الكثير من السيارات. تتسم السيارة باحتوائها على مصابيح للإضاءة موجودة بكافة جوانب السيارة وموجودة بالخلف.

تحتوي السيارة على عازل داخلي يمنع صدور الأصوات والضوضاء التي تتواجد بالخارج.

تتصف السيارة بصناعة المقاعد الموجودة بها بأجود أنواع الجلود التي تجعلك تشعر بالراحة عند الجلوس عليها.

كما أنها مزودة بنظام التدفئة، وتتمتع بوجود الكثير من الأنظمة والتقنيات الترفيهية ومن بيها وجود البلوتوث.

وتدعم خاصية أبل كار وتحتوي على شاشة ترفيهية تعمل بتقنية اللمس.

من أهم ما يتواجد بالسيارة هي أنظمى الأمان والسلامة المتنوعة فهي تحتوي على وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق.

السيارة تتميز بالثبات الكلي على الأرض وبالأخص عندما تزيد السرعة للسيارة.

يوجد بها إضاءة بالسقف وهذه من أبرز المواصفات الموجودة بالسيارة. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 الهيكل الخارجي سيارة لادا نيفا 2022 يأتي بقوة ممتازة للغاية مع روعة كبيرة في الشكل سواء من الداخل أو الخارج.

يأتي بقوة ممتازة للغاية مع روعة كبيرة في الشكل سواء من الداخل أو الخارج. سعة المحرك تبلغ نحو 1900 سي سي، وذات قوة تصل نحو 83 حصان.

السيارة تأتي بعزم دوران يبلغ نحو 129 نيوتن لكل متر.

ومزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بسرعات متنوعة.

التهوية بداخل السيارة فائقة الجودة وتصل لكافة مقاعد السيارة.

يتمكن الركاب من التحكم في مستوى المقاعد.

المكابح الموجودة بالسيارة تعمل بنظام إي بي سي. سعر سيارة لادا نيفا 2022 من المقرر أن يتم طرح السيارة في الأسواق بارتفاع ملحوظ عن الإصدارات الأخيرة للسيارة.

بسبب كثرة التطورات الموجودة في السيارة لتصبح واحدة من السيارات الحديثة والعصرية.

جاءت السيارة بسعر يبلغ نحو 36.45 ريال سعودي، ومن الممكن أن تتعدى ذلك بسبب التقنيات الكثيرة الموجودة بالسيارة. عمر شويل - جدة السيارة الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الرائعة مواصفاتها مميزاتها وأسعارها الخيالية فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الرائعة مواصفاتها مميزاتها وأسعارها الخيالية فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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