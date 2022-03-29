بكلمة المرور ssoidp.gov.ps تحديث بيانات المساعدات النقدية التي يتم تقديمها لوزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزه، حيث أعلنت الوزارة ضرورة تحديث بيانات مستفيدي دعم الوزارة لتقديم الدعم لحوالي 180 ألف أسرة في فلسطين للحصول على المساعدات الخاصة بشهر رمضان وكذلك صرف المنحة القطرية لمستفيدي القطاع والأراضي الفلسطينية.

بكلمة المرور ssoidp.gov.ps تحديث بيانات المساعدات بوزارة التنمية 2022 نظام الدخول الموحد

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية اعتزامها توزيع مساعدات خاصة بشهر رمضان، للأسر الفقيرة والمعوذة والاسر المتعففة من ابناء القطاع المتضررين والمستفيدين من خدمات الوزارة والمؤسسات الدولية الإنسانية والإغاثية العاملة في القطاع، مثل الأنوروا، وذلك ليقوم بالاستفادة من الدع المقدم قبيل شهر رمضان الكريم ما يربو على 180 ألف اسرة من سكان القطاع، والمسجلين ضمن قاعدة البيانات العامة للوزارة على منصة الدخول الموحد الفلسطينية.

المؤسسات الإغاثية العاملة على مساعدة القطاع

وزارة التنمية الاجتماعية وهي وزارة محلية تستقبل تسديل المواطنين وتقوم بإعادة توزيع الدعم الواصل إليها عليهم.

مؤسسة الأنوروا الإغاثية وهي منظمة دولية تقوم بتقديم المساعدات والكوبونات الغذائية للمواطنين كما تقوم بتوفير فرص للعمل وإنشاء مدارس للطلاب.

دولة قطر تساعد قطاع غزة بإرسال المنحة القطرية شهريا بقيمة 100$ أو 320 شيكل لمساعدة سكان القطاع.

تحديث بيانات وزارة التنمية الاجتماعية

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال طلبات المساعدة والدعم من جميع كان الأراضي الفلسطينية، حيث تقوم بإنشاء قاعدة بيانات عامة لبيان الأسر التي تحتاج للمساعدة، وترتفع أرقام الإعانات في كل عام حسب حالة القطاع أيضا حسب الزيادة السكانية الكبيرة فيه، وقد طالبت الوزارة عبر موقعها على فيس بوك مستفيدي الدعم تحديث بياناتهم الان للحصول على مساعدات شهر رمضان 1443.

كيفية تحديث البيانات عبر نظام الدخول الموحد