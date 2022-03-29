الإليزيه: محادثات هاتفية جديدة بين ماكرون وبوتين اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزية"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الروسى فلاديمير بوتين سيتحدثان هاتفيًا مجددًا، بعد ظهر اليوم، بتمام الساعة 16:30، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لبيان الإليزية، ستركز المحادثات الرئيسين الفرنسى والروسى، على عملية إجلاء إنسانية فى مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، والتى سيجرى تنظيمها بالتعاون بين فرنسا واليونان وتركيا. ومنذ أيام، أعلن الرئيس الفرنسى أنه "يريد أن يناقش مع نظيره الروسى تأمين العملية الإنسانية فى ماريوبول"، بهدف إطلاق هذه العمليات الإنسانية خلال الأيام القليلة المقبلة، متهمًا روسيا بـ"عدم احترام القانون الإنسانى الدولى".

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