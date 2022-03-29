البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يغلق مكاتبه فى موسكو ومينسك

جدة - نرمين السيد - وأدان البنك بشدة الحرب على أوكرانيا، معتبرا قرار إغلاق المكاتب فى موسكو ومينسك نتيجة حتمية للإجراءات التى اتخذها الاتحاد الروسى بمساعدة بيلاروسيا. وذكر البنك، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، "نواصل تقديم دعمنا الثابت لأوكرانيا ووافقنا بالفعل على حزمة مساعدات مبدئية بقيمة مليارى يورو لأوكرانيا والدول الأخرى التى تأثرت بالحرب".

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