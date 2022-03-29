نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأ تقديم تظلمات الدعم النقدي الموحد عبر takaful.nof.gov.jo شرح طريقة تقديم التظلم إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم تظلمات الدعم النقدي الموحد أصبح من أهم موضوعات البحث اليوم، من قبل مئات الآف من الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الموحد، بعد أن أعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الثلاثاء 2022/03/29، عن طريق السيد برق الضمور الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، عن فتح رابط صندوق المعونة أمام الأسر التي لم يشملها الدعم، وسوف يتم بحث التظلمات والرد عليها.

وكان الصندوق قد أعلن عن صرف دعم المعونة الشهرية للمنتفعين منذ أيام قليلة، وشملت 107 ألف أسرة بواقع 100 دينار أردني بأوامر ملكية، قبل حلول شهر رمضان بهدف مساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها، وأعلن الضمور أن الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدي الموحد بلغت 412 ألف أسرة، تم تحديد عدد 120 ألف أسرة مستحقة للدعم بعد إجراء الدراسة والاستقصاء، والتأكد من تحقق شروط الصرف.

موعد تقديم التظلمات

كما أعلن الصندوق أن بداية التسجيل من اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، وأن رابط تقديم تظلمات الدعم النقدي الموحد سوف يغلق في نهاية شهر نيسان القادم شهر إبريل 2022.

تقديم تظلمات الدعم النقدي الموحد

الدخول على رابط صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول.

رفع المستندات التي تثبت أحقيت الصرف.

الضغط على إرسال طلب التظلم وانتظار بحث الطلب والرد عليه بالقبول أو الرفض.

في حالة الرفض سوف يتم تقديم أسباب رفض الطلب.

صندوق المعونة الوطنية الأردني

أعلن الصندوق عن تغير مسمى “الدعم التكميلي تكافل 1″، إلي الدعم النقدي الموحد بهدف تحسين الخدمات التي يقدمها لمستفيدي الصندوق، ودمج كافة أشكال الدعم تحت مسمى واحد ووفق ضوابط واحدة تيسيراً على المواطنين، والجهات التي تقدم الدعم ودخول شرائح جديدة لمنظومة الدعم النقدي الموحد، في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم.

عداد تنازلي لانتهاء مدة التظلم

الدعم النقدي الموحد

هو برنامج تابع لصندوق المعونة الوطنية يستهدف تقديم المساعدات للفئات الأقل دخلاً، لمواجهة أعبء الحياة يتم فتح باب التسجيل فيه وتقوم الأجهزة المعنية بدراسة الحالات، التي تقدم للحصول على الدعم وتحديد المستحقين، وتقدم لهم الدعم من خلال إيداع مبلغ الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين.