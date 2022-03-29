الفيضانات تقتل شخصين فى كوينزلاند الأسترالية

ووفقًا لشبكة "إيه بى سى نيوز"، فمن المتوقع أن تتراجع حدة الأمطار فى المنطقة خلال فترة ما بعد الظهر، مع إلغاء التحذير من هطول شديد للأمطار الغزيرة على المنطقة.
فيما أعلنت شرطة ولاية كوينزلاند، أن خدمات الطوارئ عثرت على جثة رجل جرفتها مياه الفيضانات فى جنوب داونز بكوينزلاند أمس، إضافة إلى استدعاء خدمات الطوارى بعد الإبلاغ عن مركبتين علقتا فى مياه الفيضانات عند تقاطع مع سبرينج كريك، بالقرب من طريق ستيرلنج.
وقالت الشرطة الأسترالية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن رجلا فى الأربعينيات من عمره نزل من السيارة الأخرى، وجرفته مياه الفيضانات، وتم العثور على جثته صباح اليوم الثلاثاء، إضافة إلى وفاة شخص آخر، أمس الإثنين.
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