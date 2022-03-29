نقل رئيس البرازيل للمستشفى العسكرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكد وزير الإعلام أن الرئيس البرازيلى "على ما يرام"، مؤكدًا تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية فى وقت سابق حول نقل الرئيس إلى مستشفى الجيش فى برازيليا، للخضوع لفحوص طبية.
وأشار فاريا إلى أن الرئيس شعر بأنه ليس على ما يرام بسبب متاعب فى البطن، وتوجه إلى المستشفى للخضوع لفحوص، لأنه سبق أن عانى من انسداد معوى، مضيفًا أنه بقى فى المستشفى تحت الملاحظة طوال الليل.
وكان بولسونارو دخل مستشفى فى يناير، مصابًا بانسداد فى الأمعاء، لكن الأطباء سمحوا بخروجه، ولم يكن فى حاجة لجراحة، إذ كان الانسداد من أحدث مضاعفات طعنه فى البطن خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية فى 2018.
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