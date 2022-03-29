جدة - نرمين السيد - قال مصدر مطلع إن وزارة الخارجية الروسية، أبلغت سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، باستدعائهم، اليوم الثلاثاء، لإبلاغهم بقرار طرد دبلوماسييهم، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.





وقال المصدر فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن الخارجية استدعت 3 من سفراء دول البلطيق إلى مقرها، على خلفية القرار بطرد دبلوماسييهم، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. وكانت الدول الثلاث قد أعلنت، فى الـ 18 من شهر مارس الجارى، موظفين فى السفارات الروسية لديها، بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم. وتأتى هذه التطورات فى سياق سلسة العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية العملية العسكرية فى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرد دبلوماسيين.. روسيا تتخذ إجراء ضد 3 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.