تفجير قطار يقل 970 راكبًا واختطاف العديد منهم فى شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - فجر المسلحون قطار أبوجا ـ كادونا، وعلى متنه نحو 970 راكبًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما هاجموه مساء أمس الإثنين، وذلك بعد 48 ساعة من الهجوم على مطار كادونا، حسبما أفاد موقع "زيس دا ديلى".





ووفقًا للموقع، لاتزال التقارير غير دقيقة بشأن عدد الضحايا، فيما أشارت التفاصيل إلى اختطاف الركاب، فيما أطلق المسلحون النار على العشرات أثناء اقتحام القطار.

ومن جانبه، أوضح العضو المنتدب لشركة السكك الحديدية النيجيرية (NRC)، فيديت أوخيريا، حديثه مع سائق القطار، قائلا: "لا يمكننا تزويدك بالكثير من المعلومات الآن"، حيث لم يتمكن أحد من تقديم تقرير دقيق عن ما حدث فى وقت نشر هذا الخبر.

فيما زار والى ولاية كادونا، مالام ناصر الرفاعى، موقع الهجوم الليلة الماضية، برفقة بعض القوات لمتابعة الوضع على أرض الواقع. فيما أكدت حكومة الولاية، أنها قامت منذ ذلك الحين بتأمين القطار من خلال تعبئة وتعزيز الأمن.

كما وردت روايات مختلفة حول كيفية نجاح المسلحين فى إخراج القطار عن مساره، حيث زعمت بعض الروايات أن عبوات ناسفة كانت مزروعة فى إحدى المقطورات، مما أدى إلى انفجارها وخرجت عن مسارها ودمرت بعض العربات، وتركت مصير 970 راكباً على متنها أو أرقام الضحايا غير مؤكدة.

وأشار تقرير "زيس داي ديلى" إلى اختطاف العديد من الركاب، وحصار آخرين على أرضية القطار.