الاردن : درجات الحرارة قد تتجاوز الـ30 خلال الأسبوع الأول من رمضان

دوت الخليج :- قال مدير العمليات الجوية في طقس العرب أسامة الطريفي الأحد، إن الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك "سيكون دافئا إلى حار نسبيا".

وأضاف الطريفي : أن بعض الأيام الأولى من الشهر قد تصل درجات الحرارة إلى 30.

ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأحد، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من الشمال، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

ووفق التقرير تكون الأجواء ليلا باردة وصافية بوجه عام وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة ، وفق المملكة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3، وفي مرتفعات الشراة 12 - 2، وفي مناطق البادية 17 - 5، وفي مناطق السهول 15 - 6، وفي الاغوار الشمالية 22 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 11، وفي البحر الميت 23 - 10، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.

ويطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الاثنين، مع استمرار الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

الثلاثاء، توالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال في ساعات الليل لهطول زخات متفرقة من المطر في الجنوب والشرق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء الأربعاء، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.