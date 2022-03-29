عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market الرمضانية بخصومات تصل إلى 40% على الأجهزة الكهربائية

تتوفر في فروع لولو هايبر ماركت متنوعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار سلع مختلفة، ومنها: خصومات خاصة على أسعار المنتجات الغذائية الرمضانية المختلفة، كما لديهم خصومات عديدة على جميع أنواع السلع الغير غذائية، ولديهم كثير من العروض الخاصة بداية من اليوم 29 مارس وحتى نفاذ الكميات، سوف نعرض لحضراتكم اليوم تفاصيل كل هذه العروض (عروض لولو هايبر ماركت) من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market عدة خصومات خاصة على أسعار: خصم مميز من لولو هايبر ماركت على سعر مكواه اسينشيال تيفال البخارية، وعرض آخر منهم على سعر امبيكس المكنسة الكهربائية 2000 واط، وعرض آخر منهم على سعر ميكروويف توشيبا، وخصم آخر منهم على سعر قدر الضغط الكهربائي من تيفال، وعرض آخر منهم على سعر محضرة الطعام من مولينكس، وعلى آلات المطبخ من مولينكس ماجيك بولت، وعرض على سعر القلاية الهوائية من فيليبس Philips.

خصومات مميزة من لولو هايبر ماركت اليوم Lulu hyper market

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت خصومات خاصة على أسعار الخلاط مع الطاحونة من Moulinix، وعرض آخر على سعر القلاية الهوائية من فيليبس، وعرض على سعر المكنسة الكهربائية من بيسل 2000 واط، وخصم آخر منهم على سعر مكنسة السجاد العميقة من بيسل، وخصم آخر على سعر المكنسة الكهربائية بكيس من Philips 2000 واط، وغيره على سعر المكواه البخارية العامودية من Philips، وخصومات خاصة على أسعار المكواه البخارية من فيليبس 2400 واط، وعلى سعر المكواه الجافة من بلاك آند ديكر، وخصم على سعر المكواه البخارية من راسيل هوبز.

عروض لولو اليوم 29 مارس ولفترة محدودة Lulu offers

توجد أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market خصومات خاصة على أسعار المكواه الجافة من تيفال 1200 واط، وغيرهم على أسعار المكواه البخارية من نيكاي 2200 واط، وعرض آخر على سعر المكواه السيراميك من أمبيكس، وعلى أسعار سيارة الأطفال بباب مفتوح، وعرض على سعر سيارة الأطفال من شينج يوباو.