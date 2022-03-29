نظام فارس الخدمة الذاتية استخراج رقم عمل الموظف 1442

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عمر شويل - جدة يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد واحدة من الخدمات المميزة وهي استخراج رقم عمل الموظف، حيث يهتم جميع الموظفين والمعلمين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإيجاد طريقة سهلة للتسجيل في نظام فارس لاستخراج رقم عمل والاستفادة كذلك من جميع الخدمات الإدارية التي تقدمها الوزارة من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يقدم نظام فارس جميع الخدمات التي يحتاجها الموظف، لذلك سوف نقدم لك عزيزي القارئ في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة استخراج عمل الموظف من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

نظام فارس الخدمة الذاتية استخراج رقم عمل الموظف

يمكن استخراج رقم عمل الموظف من خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة التالية حيث يمكن لأي موظف في وزارة التعليم السعودي استخراج رقم وظيفته في وقت قصير.

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالموظف لكي يتم الاستفادة من قائمة الخدمات والاستفسارات من خلال القائمة الرئيسية. يتم الضغط على كلمة مركز الخدمة الذاتية للموظف. ثم اضغط فوق أيقونة (الاستعلام) بعد ذلك انقر على اختيار (بيان سجل الموظف). بعد الدخول على التقرير الخاص بسجلات الموظف سيقوم الموقع بالدخول على صفحة جديدة بها جدول يحتوي على بيانات الموظف مثل: خبرة العمل للموظف بغض النظر إذا كان الموظف مدرس أو مسؤول في وزارة التربية والتعليم. اضغط فوق رمز (العرض) الموجود بجوار الجدول على اليمين. بعد ذلك سوف يظهر أمامك خيار أحدث تفاصيل نقل الموظف، وتتضمن هذه البيانات تاريخ التوظيف والموعد وحالة التوظيف وأيضا اسم المدير. باستخدام تلك الخطوات تسطيع استخراج رقم الوظيفة لأي موظف بوزارة التربية والتعليم بالمملكة من خلال نظام فارس.

ملحوظة هامة: في حالة أي مشكلة تظهر مع الموظف لاستخراج رقم العمل كل ما عليه هو إتباع هذه الخطوات من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

خطوات الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر خلال نظام فارس 1443

يبحث العديد من المعلمين في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريقة للتحقق من حالتهم الوظيفية، ولكن يجب على كل معلم اتباع سلسلة من الخطوات لمعرفة الحالة الوظيفية والخطوات هي كما يلي: