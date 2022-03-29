موعد تسجيل الأول الابتدائي وطريقة التقديم من نظام نور 1444

موعد تسجيل الأول الابتدائي 1444، سهلت وزارة التعليم على أولياء الأمور بالسعودية كثيرًا من حيث تسجيل طلاب الأول الابتدائي في أول مراحلهم التعليمية، حيث سمحت بآلية التسجيل الإلكتروني للطلاب من خلال موقع نور التعليمي وذلك بدلًا من اضطرار الآباء إلى الذهاب إلى المدرسة للتقديم، ومع قرب موعد فتح باب التقديم في الأول الابتدائي إليكم خطوات التقديم في موقع نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد.

موعد تسجيل الأول الابتدائي 1444

أوشك العام الدراسي الحالي على الانتهاء ليبدأ عامًا دراسيًا جديدًا في السعودية، ولهذا تم تقسيم موعد تسجيل الطلاب الجدد في المدارس بدايةً من شهر يناير السابق ونعرفكم على مراحل التقديم فيما يلي:

مرحلة التقديم الأولى والثانية في الابتدائي بدءت من الرابع والعشرين من يناير. أما عن مرحلة التقديم الثالثة فبدءت من السادس والعشرين من شهر فبراير 2022. المرحلة الرابعة لتقديم الأول الابتدائي تبدأ الأسبوع الحالي في السابع والعشرين من مارس. فأما عن المرحلة الخامسة فإن باب التقديم يفتح في السابع عشر من شهر أبريل. أما عن المرحلة السادسة فتفتح في الأول والعشرين من أبريل. وتبدأ مرحلة تسجيل الأول الابتدائي السابعة في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو بعد عيد الفطر. أما عن المرحلة الثامنة والأخيرة فتبدأ في الخامس عشر من أغسطس.

شروط تقديم الأول الابتدائي في نظام نور 1444

وهناك مجموعة من الشروط المحددة لقبول طلاب الجدد في تلك المرحلة التعليمية وضعتها وزارة التربية والتعليم هي:

أن يكون عمر الطفل المتقدم للأول الابتدائي هو خمس سنوات وتسعة أشهر عند التقديم على أن يكون أتم ست سنوات عند بدء الدراسة. في حالة كان عمر الطفل أقل من الحد المسموح، على ولي الأمر تقديم شهادة دراسية للطالب أنه أتم عامين دراسيين في إحدى الروضات الحكومية. تقديم ما يثبت قدرته ومهاراته العقلية والتنموية.

طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور