300 ألف ريال تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة البيت الأهلي

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العديد من المزايا التمويلية عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة حيث وفرت الشركة التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم لجميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل سواء كان مواطن سعودي الجنسية أو مقيم دائم في المملكة ولكن يجب توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على هذا التمويل بكافة المزايا المتاحة بالشركة ويتم الآن التقديم عبر الأونلاين للحصول على طلب تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل غارم أو بلا ضامن سعودي كذلك بفترة سداد مرنة لمدة 60 شهر على الأكثر كما يعطى التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة في الفترة الحالية.

كافة الشروط الأساسية للحصول على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل

وفرت الشركة التمويل الشخصي بجميع المزايا التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضيها كما يمكن الحصول على مبلغ التمويل المناسب حتى 300 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

الآن يشترط قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي إذا كان المتقدم من المواطنين السعوديين.

كذلك إذا كان العميل المتقدم من غير السعوديين يطلب منه دخل شهري يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.

التمويل يمنح للسعودي الجنسية والمقيم في المملكة بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام حتى 60 عام أما المتقاعد في المملكة حتى 65 عام.

فترة العمل المطلوبة ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أما العاملين في القطاع الخاص يطلب منهم فترة عمل سنة كاملة بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل.

كافة المزايا المتاحة لدى قرض شركة البيت الأهلي للتمويل

وفرت الشركة الكثير من الخصائص التمويلية لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة ومن ضمن تلك المزايا الهامة المتاحة بالشركة توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي داخل أراضي السعودية لذلك سوف نوضح للجميع اليوم من خلال موقع ثقفني أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة في الفترة الراهنة كما يلي بكافة التفاصيل: