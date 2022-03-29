ما هو العمر المطلوب للقبول في المرحلة الابتدائية بالسعودية 1444؟

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عمر شويل - جدة عمر القبول في المدارس السعودية، لكي يتم قبول الطفل في أول مراحل التعليم له وهي مرحلة التعليم الابتدائي يجب أن يتم استيفاء شروط القبول في الأول الابتدائي به والتي يترأسها عمر الطفل، إذ أن مرحلة الصف الأول الابتدائي تبدأ من عمر معين غير مسموح بقبول الطلاب قبل بلوغ هذا السن مع تقديم ما يثبت قدرة الطفل على التعلم، لهذا نعرف جميع أولياء الأمور على طريقة حساب عمر الدخول للمدرسة.
ما هو عمر القبول في المدارس السعودية؟
حددت وزارة التربية والتعليم بدورها المرحلة العمرية للطلاب المسموح لهم التقديم في المرحلة الابتدائية وهو بدايةً من عمر ست سنوات حيث أن ذلك هو السن القانون المحدد لقبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي، أما عمر أربع سنوات حتى خمس سنوات هو عمل مرحلة رياض الأطفال التي تسبق مرحلة التعليم الأساسي، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات في المرحلة العمرية للطلاب قبل عمر 6 سنوات حيث أن الذين يقل عمرهم عن ست سنوات بحد أقصى يسمح بقبولهم في المرحلة الابتدائية على أن يكون الطالب قد انتهى من مرحلة رياض الأطفال قبل المدرسة.
طريقة حساب عمر الطفل للدخول إلى المدرسة
مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وفتح باب القبول في المرحلة الابتدائية فإن جزء كبير من أولياء الأمور يتجهون للبحث عن طريقة حساب عمر القبول في المدارس، حتى يتمكنوا من معرفة أحقية الطفل للتقديم في المرحلة الابتدائية من عدمها، وهي طريقة بسيطة ودقيقة توضح عمر الطفل بالضبط للقبول في الصف الأول الابتدائي من خلال تحديد سنة وشهر ويوم الميلاد وطرح ذلك من السنة والشهر واليوم الحالي لنحصل في النهاية على ناتج عمر الطفل.
حاسبة عمر القبول في المدارس بالسعودية 1444
أو من خلال حاسبة الويب يتم التعرف بسهولة على عمر الطفل للتأكد من قبوله في الصف الأول الابتدائي والتقديم له بسهولة، وتستخدم حاسبة الويب كالتالي:
- الانتقال الى رابطة حاسبة عمر الطفل.
- يتم اختيار سنة ميلاد الطفل بأي صيغة.
- ومن ثم اختيار شهر الميلاد ويوم الميلاد أيضًا.
- وبعد ذلك يتم الضغط على زر احسب لكي يظهر في النهاية عمر الطفل بالسنة والشهر واليوم ومراجعته من السن القانون المحدد من وزارة التربية والتعليم.
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