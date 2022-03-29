نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Infinix Hot 10.. أقوى هواتف إنفينيكس لتشغيل الألعاب منخفضة التكلفة في المقال التالي
قامت شركة إنفينيكس بتطوير هاتف Infinix Hot 10 عن طريق إدخال بعض التحسينات والخاصيات الجديدة ليصبح الآن من فئة الهواتف عالية الإمكانيات بأسعار تنافسية بالإضافة إلى ذلك فإن هاتف إنفينيكس 10 من أفضل الهواتف الذكية لمحبي الألعاب بسبب الهيكل الخارجي المريح لليد والمعالج القوي ومسرع الألعاب.
مواصفات هاتف Infinix Hot 10
- يأتي الهاتف بتصميم هندسي أنيق حيث تبلغ أبعاده الخارجية 171.1× 77.6 × 8.9 ميليمتر ووزن الهاتف 195 جرام.
- بطارية الهاتف بقوة 5200 مللي أمبير، وجاء الهاتف مزود بمعالج أقوى في التحسينات الأخيرة لأول مرة في سلسلة انفينيكس هوت.
- المطور الداخلي للهاتف بدقة تصنيع 12 نانومتر.
- يتوفر ثلاث إصدارات من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام ثلاثة وأربعة و6 جيجابايت.
- ذاكرة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجابايت مقترنة بذاكرة الوصول العشوائي.
- يدعم الهاتف إضافة ذاكرة تخزين خارجية قابلة للتوسعة.
- يأتي هاتف Infinix Hot 10 مزود بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
سعر Infinix Hot 10
سيبلغ سعر هاتف Infinix Hot 10 للإصدار الجديد بسعة 64 جيجابايت 2300 جنية مصري، وسيأتي الهاتف ب4 ألوان هي الأسود والبنفسجي والأزرق والأخضر.
سعر ومواصفات Infinix Note 10 Pro
هاتف Infinix Note 10 Pro هو الاصدار الأوسط لسلسلة هواتف note 10 حيث يأتي بمميزات أعلى من النسخة الأولى من بين هذه المميزات الفريدة معالج قوي، واختلاف طفيف في تصميم الهاتف، وجاءت مواصفات الهاتف كما يلي:-
- شاشة الهاتف من النوع IPS LCD، وبلغ سمكها 6.95 بوصة بجودة HD.
- مطور الشاشة بدقة 12 نانومتر.
- يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي ستة أو ثمانية جيجابايت.
- ذاكرة التخزين الداخلية 64 أو 128 أو 256 جيجابايت ويدعم الهاتف ذاكرة التخزين الإضافية قابل للتوسعة.
- يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير.
- يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 33 وات.
- الهاتف مزود بأربعة كاميرات خلفية الرئيسية بدقة تصوير 64 ميجابكسل وزاوية عرض بدقة 8 ميجابكسل ومستشعرين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية للهاتف تدعم خاصيات مميزة في التصوير بدقة 16 ميجابكسل.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.
- يتوفر الهاتف بسعر 3600 جنية مصري للإصدار 128 جيجا و8 رامات.
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