نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتُعتبر خدمة طباعة التأشيرات أحد أبرز وأهم الخدمات المُقدمة من منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتضمن تأشيرة الخروج والعودة الحق للمقيم في الخروج من المملكة العربية السعودية لقضاء العطلات والإجازات ودخولها بشكل قانوني، ومن الجدير بالذكر أن منصة مقيم هي من تقدم هذه الخدمات من الإستعلام عن التأشيرة وطباعتها والعديد من الخدمات الأخرى، وتُمكن خدمة مقيم كافة المؤسسات بالمملكة من معرفة بيانات جميع الموظفين بالإضافة إلى خدمات الجوازات والتأشيرات، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمات المقدمة من منصة أبشر تأتي في ظل اهتمام الحكومة السعودية هذه السنوات بتطوير التحول الرقمي من أجل تحقيق رؤية السعودية 2030م، وتسعى المملكة بحلول هذا العام إلى أن تصبح أكثر اعتمادية على التقنية الحديثة مواكبة للعصر وأن تكون أيضاً أحد أبرز الدول الإقتصادية في العالم، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية طباعة التأشيرة الخاصة بك كما وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

طباعة تأشيرة خروج وعودة

تقدم منصة مقيم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين منها تجديد صلاحية الإقامة وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي بالإضافة إلى طباعتها إلكترونياً بدون الذهاب إلى مقرات وزارة الخارجية ونوضح لكم خطواتها بالتفصيل كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة مقيم على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بإختيار الإستعلامات الإلكترونية ثم اختر منها صلاحية التأشيرة.

ثالثاً ادخل كل البيانات المطلوبة وأهمها رقم الإقامة ورقم الجواز بالإضافة إلى رقم التأشيرة.

رابعاً انقر على طباعة التأشيرة.

وهكذا تكون قد نجحت في طباعة التأشيرة الخاصة بك بشكل إلكتروني بسيط دون تعقيد.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

بذلت وزارة الداخلية السعودية جهود كبيرة حتى تتمكن من الإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم جميع خدماتها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وتأتي كل هذه الجهود في إطار اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي الذي هو أحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030م، وتقدم منصة أبشر التابعة للوزارة خدمة الإستعلام عن تاشيرة خروج نهائي إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر ثم اختيار خدمة الإستعلام عن التأشيرة وقد قمنا بكتابة مقال مُفصل عن كيفية الإستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي يُمكنك الإطلاع عليه ومعرفة كافة الخطوات التفصيلية.

استعلام عن تأشيرة برقم الصادر

اهتمت الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد عليه في تقديم كافة خدماتها للمواطنين، ولهذا قد أطلقت منصة إنجاز الإلكترونية خدمة الإستعلام عن التأشيرة إلكترونياً للتسهيل على المواطنين، فكل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إنجاز واتباع كافة الخطوات التي وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الصادر فقم بالإطلاع عليه.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

تحرص الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة على الإعتمدا على التقنية والتكنولوجيا الحديثة في تقديم كل خدماتها إلى المواطنين للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم، ومن هنا أتاحت منصة إنجاز الإلكترونية خدمة الإستعلام عن تأشيرة برقم الجواز لتُسهل بذلك على المواطنيين والمقيمين الراغبين في اجراء هذا الإستعلام، فاضغط على الرابط المظلل للإطلاع على كل التفاصيل المتعلقة.