نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة مقيم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة ورقم الهوية على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن تأشيرة الخروج والعودة تُعطى للمقيمين في المملكة الحق في دخولها والخروج منها بشكل قانوني لمدة محددة مسبقاً حتى لا يتم فرض عقوبات، ويقدم الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية عدة خدمات إلكترونية هامة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة على رأسها خدمة الإستعلام عن التأشيرة التي نحن بصدد الحديث عنها خلال هذا المقال، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بإستخدام رقم الإقامة أو رقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

لا يخفى على أحد مدى التطور التقني الذي تشهده وزارة الداخلية السعودية في الآونة الأخيرة، فقد اعتمدت الوزارة على التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني، ونوضح لكم الآن الخطوات اللازمة للإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة كالتالي:

أولاً كل ما عليك هو الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً ستظهر أمامك صفحة رئيسية قم بإختيار أبشر أفراد.

ثالثاً يتوجب عليك الآن تسجيل دخولك فقط اكتب اسمك ورقم الهوية وكلمة المرور.

رابعاً اضغط على تسجيل.

خامساً قم بإختيار قائمة الإستعلامات الإلكترونية واختر منها خيار الجوازات.

سادساً الآن قم بإختيار خدمة الإستعلام عن تأشيرة.

سابعاً ادخل كافة البيانات المطلوبة.

ثامناً ستظهر لك الآن كل المعلومات والبيانات عن التأشيرة للخروج والعودة الخاصة بك.

تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية

يُمكنك أيضاً الإستعلام عن تأشيرتك بإستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بك عبر موقع أبشر الإلكتروني فقط قم بإتباع كافة الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل دخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

ثانياً ابحث عن الخدمات الإلكترونية ثم اختر منها خدمة الإستعلام عن التأشيرة برقم الهوية.

ثالثاً الآن قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك.

رابعاً اضغط على أيقونة عرض لتظهر لك كافة البيانات والمعلومات عن التأشيرة الخاصة بك.

طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

توفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة طباعة تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتوفير وقتهم وجهدهم في الذهاب إلى مقرات وزارة الخرجية في إطار اهتمام المملكة السعودية بتطوير التحول الرقمي، وقد وضحنا لكم كافة التافصيل الخاصة بكيفية طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر مقال سابق قمنا بكتابته على موقعنا، يُمكنكم الإطلاع عليه بالضغط على الرابط المظلل.

مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

يسأل الآلاف من زوارنا الكرام عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، ونوضح لهم أنه طبقاً للمديرية العامة للجوازات فقد حددت صلاحية فيزا الخروج والعودة 60 يوم يُمكن أن تصل إلى 120 يوماً، ولا يجوز أن تمتد الفيزا لمدة أكثر من 6 شهور.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

نوضح لكل قرائنا الكرام في المملكة العربية السعودية طريقة الإستعلام عن التأشيرة بإستخدام رقم الهوية إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر، فقط كل ما تحتاجه الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني والضغط على اسم الخدمة المرادة “الإستعلام عن تأشيرة”، ويُمكنك الإطلاع بشكل مُفصل على مقال سابق على موقعنا بعنوان الإستعلام عن تأشيرة برقم الهوية عبر الضغط على الرابط المظلل.

استعلام عن تأشيرة برقم الصادر

تُعد خدمة الإستعلام عن تأشيرة برقم الصادر من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المقيمين بالأراضي السعودية، وتقدم منصة أبشر الإستعلام عن هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط، فقط عليك النقر على الرابط المظلل حتى يتم نقلك إلى مقالة قمنا بكتابتها سابقاً على موقعنا بها كافة التفاصيل والمعلومات عن هذا الموضوع الهام.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

تهتم الحكومة السعودية في هذه السنوات بتطوير التحول الرقمي والإعتماد عليه في تقديم كافة خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفي إطار هذا تقدم منصة إنجاز الإلكترونية خدمة الإستعلام عن تأشيرة برقم الجواز إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، فقط اضغط على الرابط المظلل للإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم وقد وضحنا به كافة التفاصيل والمعلومات عن كيفية الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة سواء برقم الإقامة أو رقم الهوية، وبالإضافة إلى ذلك بينا لكم كافة الخطوات اللازمة لطباعة التأشيرة إلكترونياً، وفي إنتظار أسئلتكم فقط قم بترك سؤالك في خانة التعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن