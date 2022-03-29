هل سيتم صرف مكرمة الملك سلمان في رمضان أم لام 1443؟ وشروط الحصول على المكرمة

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عمر شويل - جدة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم بدأت مرحلة البحث من قبل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن هل سيتم صرف مكرمة الملك سلمان في رمضان أم لا رغبةً في التعرف على الموعد المُقرر للاستحقاق، فهي عبارة عن دعم مُقدم من قبلها لكافة الأشخاص من مستفيدي الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية وأيضًا لمواجهة غلو الأسعار.

هل سيتم صرف مكرمة الملك سلمان في رمضان

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت عن المواعيد الخاصة بصرف المكرمة ومن المفترض صرفها خلال الاسبوع الثاني من شهر رمضان المُبارك، وتم تحديد قيمتها على حسب عدد أفراد الأسرة، ولكن في المجمل تُقدر بـ 1000 ريال سعودي للشخص العائل أما بالنسبة للتابع فسيحصل على 500 ريال سعودي، فهي تستسهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

ويُمكنك الاستعلام عن مكرمة شهر رمضان في المملكة العربية السعودية عن طريق وزارة الموارد البشرية الرسمي واتباع كافة التعليمات الخاصة بالاستعلام عن مكرمة رمضان للكثير من الفئات المستحقين لها ولكن لابد من توافر الشروط الخاصة بالحصول عليها دون فقد شرط منهم.

شروط الحصول على مكرمة رمضان

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها والتي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ضرورة كون الشخص المتقدم سعودي الجنسية فقط.

لابد أن يكون دخله شهريًا أقل من 3000 ريال سعودي.

يلزم ألا يكون مالكًا سواء لسجل تجاري أو لديه عقارات خاصة به.

ينبغي توافر كافة الشروط الخاصة بالمكرمة لكي يحصل عليها.

لابد أن يكون مقيم على أراضي المملكة قبل موعد الصرف بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

خطوات الاستعلام عن مكرمة شهر رمضان 1443

يُمكنك الاستعلام عن المكرمة الملكية في السعودية عن طريق الآتي:

انتقل مباشرة إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أكتب كافة التفاصيل الخاصة بك في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة مكرمة رمضان ثم أدخل باقي البيانات.

أنقر على خانة الاستعلام.

قيمة المكرمة الملكية

تختلف على حسب عدد أفراد الاسرة وهي كالتالي: