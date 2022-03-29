نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث أعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية عن شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة التي تقدمها وزارة الخارجية من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يهتم بها ملايين المقيمين بالمملكة الراغبين في استقدام أحد أفراد عائلتهم أو أقاربهم لزيارة تتراوح من 14 يوم إلى أكثر من عام بالمملكة بشرط توفر جميع الشروط المطلوبة والتي سنوضحها لكم خلال المقالة، قالمملكة العربية السعودية هي الدولة الخليجية الكبرى التي يعيش على أراضيها ملايين المقيمين من جميع الدول العربية والتي يطلب زيارتها أيضاً ملايين العرب سنوياً، ولأننا نهتم في موقعنا بالشأن السعودي نوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” توضيح لأحد أهم خدمات وزارة الخارجية السعودية والشروط المطلوبة للموافقة على زيارة عائلية بالمملكة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب، فإلى نص المقال.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

يُمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية استقدام أحد أفراد عائلتهم وطلب زيارة بالمملكة بشروط معينة، نوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن تكون إقامة المقيم سارية لفترة كافية تشمل مدة الزيارة بحد أدنى 3 شهور.

ثانياً أن يكون جواز السفر للمقيم صالح وساري لمدة 6 أشهر على الاقل.

ثالثاً أن يكون طلب الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى فقط مثل الأب والأم والزوجة والأبناء.

رابعاً لا يجوز أن يكون عمر الأبناء أكثر من 18 عاماً.

خامساً يُستثنى مواعيد الحج والعمرة من قبول طلبات الزيارة.

سادساً تسديد كافة الرسوم المالية المستحقة لطلب الزيارة.

سابعاً يتم تقديم طلب الزيارة إلى موقع وزارة الخارجية ومنصة التأشيرات على الإنترنت.

خطوات تقديم طلب زيارة عائلية

يُمكنك تقديم طلب زيارة عائلية لوزارة الخارجية السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاً يتوجب الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية عن خدمة طلب زيارة عائلية واضغط عليها.

ثالثاً حدد ما إذا كنت مواطن أو مقيم.

رابعاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة ورقم التأشيرة ورقم الجوال وعنوان السكن وغيرها.

خامساً قم بتوضيح سبب الزيارة ومدتها وقم بإدخال أسماء الاشخاص القادمين للزيارة وكافة بياناتهم ودرجة قرابتهم للمقيم.

سادساً يجب توقيع الكفيل على الطلب إذا كان مقدمه مقيماً بجانب التصديق من الغرفة التجارية.

طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

كتبنا مقال مُفصل على موقعنا سابقاً نشرح فيه للمقيمين في المملكة العربية السعودية كيفية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية بخطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الرسمي للوزارة، فقط قم بالنقر على الرابط المظلل لينقلك إلى تفاصيل المقالة المرادة لمعرفة كل المعلومات المتاحة والمتعلقة بهذا الموضوع.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة

يُمكنكم تمديد مدة الزيارة بشروط معينة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد من تقديم كل جوازات السفر الخاصة بجميع الوافدين الزائرين.

ثانياً أن يقوم المقيم بتقديم صورة للهوية الخاصة به.

ثالثاً كتابة النموذج الخاص بتمديد الزيارة .

. رابعاً لا بد من قدوم المقيم أو من ينوب عنه بتوكيل إلى مصلحة الجوازات لتقديم طلب الزيارة.

خامساً يجب على المقيم أن يقوم بدفع كافة الرسوم المالية المستحقة لتمديد الزيارة من خلال الموقع الرسمي خدمة سداد الإلكترونية.

الإستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

يُمكن للمواطنون السعوديون والمقيمون في المملكة الإستعلام عن التأشيرة بإستخدام رقم الجواز من خلال عدة خطوات إلكترونية أولها زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة خدمات التأشيرات ثم البحث في الموقع عن خدمة الإستعلام عن تأشيرة، وكنا قد وضحنا كيفية إجراء هذا الإستعلام إلكترونياً بالتفصيل في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الجواز، يُمكنك الإطلاع عليه فقط اضغط على الرابط المظلل.