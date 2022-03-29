ماليزيا تحث أطراف النزاع الروسى الأوكرانى على وقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الخطاب الرئيسى لوزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين خلال منتد ى(بوتراجايا 2022) المقام على هامش انعقاد معرض خدمات الدفاع الآسيوى ومؤتمر الأمن القومى الآسيوى، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا ستواصل دعم جميع الجهود من أجل الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤوليته فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى قضية بحر الصين الجنوبى، مؤكدا أن موقف بلاده من بحر الصين الجنوبى واضح وثابت، وأنه لحساسية القضية يجب على جميع الأطراف من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية الراسخة، العمل معا على تكثيف الجهود لبناء الثقة المتبادلة والحفاظ عليها وتعزيزها حتى يتم الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى.
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