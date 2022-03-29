عاجل- روسيا تكشف عن ضربات عسكرية قوية للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة المنشآت التى استهدفتها القوات الروسية فى أوكرانيا، مؤكدًا تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 3 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.





وأوضح المتحدث الروسى أن أنظمة الصواريخ الأوكرانية المدمرة شملت 3 من طراز "بوك-إم1"، وواحدة من طراز "أوسا"، إضافة إلى محطة رادار واحدة، و5 قاذفات صواريخ متعددة، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 مناطق لتخزين معدات ومعاقل للجيش الأوكرانى. وأضاف أن قوات الدفاع الجوى للقوات الفضائية الروسية، تمكنت خلال الليل، من تدمير 3 طائرات أوكرانية بدون طيار فى قرية "تشيرنوبايفكا"، إضافة إلى تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا، ذات الأهمية الاستراتيجية للأوكرانيين، والتى كانت مسؤولة عن توفير الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية فى ضواحى كييف. وبحسب البيان العسكرى الروسى، فقد ارتفعت حصيلة العمليات العسكرية فى أوكرانيا إلى تدمير "123 طائرة، و74 مروحية، و311 طائرة بدون طيار، و1738 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و181 قاذفة صواريخ متعددة، و726 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

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