عاجل.. الخارجية الأسترالية تفرض عقوبات على 39 مواطنا روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز راين، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 39 روسيًا، وحظر دخولهم البلاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





ووفقًا لصحيفة "ذا إيدج" الأسترالية، فقد أرجعت ماريز راين، القرار إلى تورط هؤلاء الروسيين فى قضايا فساد وصلتهم بوفاة محاسب الضرائب الروسى سيرجى ماجنيتسكى، فى سجنه بالعاصمة الروسية موسكو، عام 2009. وفى بيان لها، اليوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الأُسترالية: "ستكرم الحكومة، ماجنيتسكى وكل من يدافعون عن سيادة القانون بفرض عقوبات، وحظر سفر على 14 مسؤولا روسيًا بشأن الفساد الخطير الذى تم كشفه، وعلى 25 روسيا من الجناة والمتورطين فى إساءة المعاملة والقتل". كما أشارت إلى أنه سيتم استهداف هؤلاء الأشخاص بعقوبات مالية، من بينها تجميد أصول وحظر السفر.

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