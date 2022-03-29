واشنطن: مبادة المغرب بشأن الصحراء جادة وذات مصداقية

جددت الولايات المتحدة التأكيد على موقفها الثابت بشأن الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد "جادة وذات مصداقية وواقعية".

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن "الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا"، باعتباره مقاربة تستجيب لتطلعات سكان المنطقة. وأوضحت الوزارة في بيانها الذي صدر بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى المغرب، أن "الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرباط راسخة في المصالح المشتركة، بمجال السلم والأمن والازدهار الإقليمي".

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