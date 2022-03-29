نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم الشروط والخطوات لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور في المقال التالي

اهم الشروط والخطوات لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور بشكل إلكتروني حيث يقدم نظام نور العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين ولأولياء الأمور لمتابعه الأبناء ومعرفه النتائج ونسبه الحضور والغياب الخاصة بهم كما يمكن لأولياء الأمور التسجيل للأبناء في المدارس والروضة ولتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي لابد من توافر بعض الشروط والمستندات المطلوبة التي أوضحتها وزارة التعليم السعودية. اهم الشروط المطلوبة لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي يجب أن لا يقل السِن للطالب عن خمس سنوات و تسعه أشهر عند التقديم أو احضار ما يثبت بان الطالب قد درس في روضه بشهاده معتمده لمده لا تقل عن سنتين في حال عدم بلوغ السن.

لابد من أن يخضع الطالب للكشف الطبي والتأكد من عدم وجود أي أمراض . كيفيه تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور نبدأ بالدخول علي موقع نظام نور ثم إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور مع رمز التحقق ثم الضغط على كلمه تسجيل الدخول.

نقوم بالضغط علي تسجيل الأبناء من الصفحة التي تظهر ثم الضغط علي تسجيل طالب جديد في الصفحة التي سوف تظهر بعد ذالك.

ثم نقوم تسجيل البيانات المطلوبة من رقم هويه الطالب وصله القرابة وتاريخ الميلاد ثم نضغط علي كلمه التالي.

نقوم تحديد الصف المطلوب نختار الأول الابتدائي وإذا كان التسجيل متاح نقوم باختيار الصف ثم الضغط علي التالي.

يتم ادخال بيانات الطالب المطلوبة من الجنسية وجنسية الأم ورقم جواز السفر ورقم السجل المدني.

ثم نقوم بإدخال البيانات الشخصية للطالب من الاسم الأول واسم الأب واسم الجد واسم العائلة وتحديد الجنس وتكتب بالغه العربية والإنجليزية ثم نقوم بالضغط علي التالي.

نقوم بعد ذالك بإدخال بيانات المدرسة التي يرغب الالتحاق بها الطالب ويتم تحديد نوع المدرسة واسم المدرسة والمنطقة الإدارية وإدارة التعليم ومكتب التعليم والمحافظة والمدينة.

سوف يتم معرفه بيانات المدرسة من الرقم الإحصائي والاسم وتصنيف المدرسة والمدينة وحالة المدرسة والمقاعد وإذا كانت المدرسة مزدحمة أو غير مزدحمة ثم نقوم بالضغط علي التالي.

يتم التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها مع والالتزام بالقوانين والشروط وتقديم جميع الوثائق المطلوبة ثم الضغط علي تسجيل.

بعد ذاك يتم تقييم مستوى الخدمة ونقوم بالضغط علي كلمه حفظ لتظهر الوثائق المطلوبة للتسجيل. عمر شويل - جدة اهم الشروط والخطوات لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

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