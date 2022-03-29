التسجيل في قياس التحصيلي 1443 عبر e-services qiyas sa

في الآونة الأخيرة وجدنا أن المؤسسة المسؤولة عن تعليم وتدريب الطلاب بالسعودية قامت بفتح أبواب التسجيل في قياس التحصيلي 1443، حيث وجدنا أن هذا الأمر في غاية الأهمية للطلاب بشكل عام، وذلك يرجع إلى دور هذا القياس في إمدادهم بالمعلومات اللازمة على نوعية الدراسة التي سيواجهونها في الفترة القادمة، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

التسجيل في قياس التحصيلي 1443

تتم عملية التسجيل في قياس التحصيلي عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات والتي تتم بهذا الشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بموقع منصة قياس الإلكترونية، وذلك يتم عن طريق الموقع الرسمي.

ومن بعدها تبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم، فهي عبارة عن إدخاله لكلمة المرور، والرقم الخاص بالسجل.

ثم يقوم بالذهاب إلى أيقونة الاختبارات المتاحة الظاهرة أمامه بالموقع، ومن بعدها يقوم بالنقر مباشرة على أيقونة الاختبار التحصيلي.

كما يجب أن يقوم المتقدم باختيار رغبته في شكل الامتحان سواء إن كان إلكتروني أو ورقي.

ثم يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، وبعدها يقوم باختيار الوقت والمقعد المناسب لرغبة المتقدم.

ثم يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، وبعدها يقوم باختيار الوقت والمقعد المناسب لرغبة المتقدم. وبعدها تأتي آخر الخطوات، وهي عبارة عن النقر على أيقونة التالي، والمتواجدة أسفل الشاشة، وبذلك تتم

عملية التسجيل بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

أوضح عددًا من المسؤولين داخل مركز القياس موعد بدء التسجيل في اختبار التحصيلي للطلاب داخل المملكة

العربية السعودية، وذلك قبل غلق باب التسجيل، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد التسجيل بهذا الشكل الآتي:

تم فتح باب التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 في يوم 27 من شهر مارس، وهذا الموعد مخصص للطلاب فقط.

بينما نجد أن موعد فتح باب التسجيل للطالبات في الاختبارات التحصيلية في يوم 21 من شهر مارس.

بينما نجد أن موعد فتح باب التسجيل للطالبات في الاختبارات التحصيلية في يوم 21 من شهر مارس. وعلى الجانب الآخر نجد أن موعد الانتهاء من عملية التسجيل في الاختبارات التحصيلية سيكون في يوم 9 من شهر مايو 2022.

وبالتالي نكون قد قمنا بعرض كل ما يخص طريقة التسجيل في قياس التحصيلي 1443، فيجب الالتزام الحرفي بكافة الخطوات التي عرضناها، حتى يتم تحديد موعد الاختبار بالنسبة لكل طالب بشكل صحيح، كما قمنا بعرض كافة المعلومات الخاصة بموعد بدء التسجيل في الاختبارات والموعد الخاص بغلق أبواب التسجيل بالاختبارات التحصيلية.