مواصفات iphone 14 pro max في السعودية مع السعر والمزايا العيوب ايفون 14 برو

مواصفات iphone 14 pro max، أحد أبرز أنواع الهواتف الجديدة من آبل، والمعروف باسم ايفون 14 برو Max، وهو التطوير الأكثر حداثة لهاتف iphone 13 Pro Max، من شركة آبل العالمية أيضًا، تلك السلسلة من الهواتف الجبارة، التي تستخدم أحدث مواصفات عالمية، وتمنح المستخدم تجربة استخدام متميزة لحامله، خاصة وأن معالجات هواتف الآبل خاصة سلسلة برو ماكس، جعلت كفاءته أعلى وأفضل بشكل كبير، من حيث السرعة والأداء، إلى جانب أن مواصفات ايفون 14 برو، منحته تغلبا على العديد من عيوب iPhone 14 Pro Max، فإذا أردت امتلاك هذا الهاتف المتميز، يجب أولا التعرف على أبرز مواصفات iPhone 14 Pro Max، وكذلك سعر ايفون 14 برو Max في السعودية، والعديد من الدول العربية الأخرى.

مواصفات ايفون 14 برو

من أهم مواصفات هاتف آيفون برو ماكس 14، أنه يدعم خاصية الاتصال القريب، كما يأتي مع شريحتين للاتصال، بحجمين مختلفين إحداهما eSim، والأخرى Nano Sim، ما يمنحك تجربة استخدام واتصال جيدة وفريدة، هذا بالإضافة إلى أبعاد الهاتف المميزة في الوزن والحجم، فتجد وزن الهاتف 240 جرام فقط، إلى جانب الحجم العريض للشاشة، وهو بتلك الميزة يساعد من يعاني من ضعف الإبصار قليلا في التعامل بكل بساطة مع الهاتف.

كما يأتي الهاتف أيضًا مدعومًا بشبكات اتصال للجيل الخامس، بالإضافة إلى شكله الخارجي المميز، والذي يقاوم المياه، مع واجهة من زجاج الغوريلا، وإطار خارجي مصنوع من طبقة التيتانيوم.

مزايا هاتف آيفون برو ماكس 14

يقدم هاتف iPhone 14 Pro Max ، ميزة دفع وسداد الخدمات، عبر الماستر كارد والفيزا كارد.

ميزة دفع وسداد الخدمات، عبر الماستر كارد والفيزا كارد. ويتشابه مع مواصفات هاتف آيفون 12 ، في نوع المعالج القوي، الذي يمنح المستخدم تجربة استخدام سريعة، مع معالج Apple A16 Bionic، بالإضافة إلى المعالج الرسومي، ونوعه Apple GPU وهو خماسي النواه، ويساعد على تشغيل التطبيقات بصورة سريعة، دون معاناة في فتح الألعاب والتطبيقات.

، في نوع المعالج القوي، الذي يمنح المستخدم تجربة استخدام سريعة، مع معالج Apple A16 Bionic، بالإضافة إلى المعالج الرسومي، ونوعه Apple GPU وهو خماسي النواه، ويساعد على تشغيل التطبيقات بصورة سريعة، دون معاناة في فتح الألعاب والتطبيقات. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 16.

كما يتميز الهاتف الحديث، ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، لدعم الشحن بقوة 25 وات، بحيث يستغرق الشحن في مدته الزمنية، ما يعادل 40 دقيقة فقط.

وتعمل بطارية الهاتف لمدة ثلاثين ساعة، مع تشغيل الفيديوهات، وألف ساعة مع تشغيل الصوتيات.

ويتوفر الهاتف بألوان عديدة، منها الأسود والفضي، إلى جانب الذهبي والأبيض.

وتمكنك كاميرات الهاتف الأمامية والخلفية، من تصوير الفيديوهات بدقة 4k، لمتنحك تجربة تصوير عالية وبدقة وسرعة مميزة، مع فتحة عدسة من نوع ال wide، وعدسة telephoto، تدعم تقريب الأجسام، مع عدسة أخرى من نوع ultra wide، لمزيد من التصوير الواسع. وأخيرًا عدسة TOF 3D LiDAR scanner، من نوعية ال depth، لتصوير البورتريه وعزل الأجسام. وتلك الخواص تجعل من هاتف آيفون 14 pro max، منافسًا قويًا لهواتف مثل و هاتف Galaxy S20 FE ، و هاتف Realme C17 ، و هاتف Oppo Reno 4 ، في أحدث إصداراتهم.

، و ، و ، في أحدث إصداراتهم. وللهاتف ميكروفون ثانوي، يعمل على عزل الضجيج حول المستخدم، لمزيد من النقاء أثناء استخدام الهاتف.

إصدارات هاتف آيفون 14 pro max

يأتي النوع الأول بمساحة 256 جيجابايت للتخزين، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجا رام. بينما يأتي النوع الثاني، مع مساحة تخزينية تقدر 512 جيجابايت. إلى جانب ذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجا رام. والنوع الثالث تبلغ سعته التخزينية 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام. وأخيرًا النوع الرابع، يأتي مع مساحة تخزينية هائلة تقدر سعتها ب 2 تيرا بايت. ولا يدعم أية زيادة في المساحة التخزينية.

عيوب موبايل iPhone 14 Pro Max

لا يدعم الهاتف زيادة المساحة التخزينية في الأنواع مرتفعة السعة.

بعض الدول لا تتوفر بها حجم شريحة الاتصال من النوع eSim، مما يشكل صعوبة في الاستخدام لتلك الشريحة.

وزن الهاتف ثقيل نوعا ما لمن لا يحبون حمل الهواتف الثقيلة.

فترة شحن الهاتف كبيرة في الوقت، بينما يمكن الحصول على شحن البطارية في هواتف أخرى، في نصف المدة الزمنية فقط.

ولا تشتمل علبة الهاتف، على كل من سماعات الأذن أو شاحن الهاتف.

سعر iPhone 14 Pro Max